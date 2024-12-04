Трагедія на Київщині: "Інтерсіті" збив молодого хлопця

Поліція відкрила кримінальне провадження

На Київщині сталася трагічна подія, внаслідок якої загинув молодий чоловік. Інцидент стався на залізничній станції Фастівського району, де пасажирський потяг сполученням "Київ-Перемишль" збив чоловіка.

Про це повідомляє ГУ НП у Київській області. За попередніми даними, 20-річний місцевий житель перебував на залізничних коліях у невстановленому місці. Машиніст потягу, побачивши людину на шляхах, миттєво відреагував – він подав гучний звуковий сигнал та почав екстрено гальмувати. Однак уникнути трагедії не вдалося. Черговий по станції одразу повідомив правоохоронців про надзвичайну подію.

Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці події. Слідчі Фастівського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України.

Фахівці наголошують на важливості дотримання правил безпеки під час перебування поблизу залізничних колій. Перехід у невстановлених місцях категорично забороняється через високий ризик виникнення смертельно небезпечних ситуацій.

Також раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі поїзд відрізав ногу чоловікові, а тіло відкинув з рейок.