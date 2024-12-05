Може і не самогубство? З’явилися деталі трагічного випадку із потягом у Києві (відео)

Поліція вже працює на місці

З'явились перші подробиці трагедії на Київщині, внаслідок якої під поїзд потрапила людина та загинула. Наразі на місці інциденту працюють правоохоронці.

Про це повідомляє кореспондентка "Київ24". Зазначається, що рух електрички з Дарниці через Видубичі, Вокзальну та Борщагівку скасовано.

"Інцидент стався між станціями Дарниця та Русанівка. Відомо, що постраждалий — чоловік. Він потрапив під поїзд біля кільця, де колія робить значний поворот", — каже журналістка.

Вона додає, що правоохоронці з'ясовують усі подробиці трагедії, тому кореспондентів не допускають до місця інциденту. Також деталі загибелі чоловіка не розголошуються.

Водночас журналістка наголошує, що інформація про суїцид, яку поширюють київські пабліки, цілком може не відповідати дійсності. Адже людина потрапила під поїзд на кільці, що могло статись через необачність. Тому правоохоронці не відкидають версії нещасного випадку.

"Про відновлення руху транспорту за цим напрямком повідомлять у Kyiv City Express. Слідкуйте за сповіщеннями", — додає журналістка.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині поїзд "Інтерсіті" збив молодого хлопця. Від отриманих травм він загинув.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно на Київщині поїзд переїхав чоловіка, який перебував на рейках. Він загинув.