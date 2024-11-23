У Дніпрі поїзд відрізав ногу чоловікові, а тіло відкинув з рейок (відео)

Потяг не зміг зупинитися вчасно

У Дніпрі поїзд переїхав людину. За інформацією очевидців, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Інформацію про це поширили місцеві телеграм-канали. Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Каруни увечері 23 листопада.

За словами машиніста поїзда, чоловік перед зіткненням неодноразово намагався підвестися, але все одно падав. Тому потяг почав негайно гальмувати, але зупинитися вчасно не встиг.

Інформації про потерпілого поки що не з’являлося, але машиніст припускає, що той був п’яний. У мережі кажуть, що він загинув, але офіційного коментаря від правоохоронців поки що не надходило.

На одному з відео, оприлюднених у місцевих каналах, видно, що чоловікові відрізало ногу, проте саме тіло показано не було. Оскільки запис містить кадри, які не призначені для перегляду особам молодше 18-ти років, "Телеграф" публікувати його не буде. Однак охочі можуть подивитися його за посиланням.

Як повідомлялося раніше, у Львівській області на трасі "Львів-Самбір-Ужгород" вантажівка збила пішохода. Від удару його тіло викинуло на зустрічну смугу, де його переїхало ще два легкові автомобілі.