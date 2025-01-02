Под Киевом произошла трагедия. Поезд сбил парня (фото, видео)

Полиция расследует обстоятельства происшествия

В поселке Глеваха Киевской области электропоезд сбил 22-летнего парня. Инцидент произошел в среду, 1 января.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины. Дежурный по станции сообщил в полицию об инциденте вблизи железнодорожного переезда около 13 часов.

Правоохранители предварительно установили, что поезд сообщением Киев-Варшава совершил наезд на находившегося на железнодорожных путях молодого человека От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Следователи Фастовского управления полиции начали досудебное расследование по данному факту (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

Также в полиции Киевской области отметили, что железнодорожный транспорт — зона повышенной опасности. Правоохранители призвали граждан быть осторожными на железнодорожных путях.

Глеваха на карте

Напомним, в начале декабря в Киевской области произошло трагическое событие, в результате которого погиб молодой человек. Инцидент произошел на железнодорожной станции Фастовского района, где пассажирский поезд сообщением "Киев-Перемышль" сбил мужчину.

Также ранее "Телеграф" писал, что в Киеве под поезд попал человек. Из-за этого останавливалось движение городской электрички.