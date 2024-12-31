За дивних обставин: на підприємстві на Вінниччині прогримів вибух, є загиблі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти
У вівторок, 31 грудня, у селищі Крижопіль Вінницької області пролунав вибух на одному із підприємств. В результаті є загиблі та постраждалий.
Про це повідомили у поліції Вінницької області. Там зазначили, що інцидент трапився приблизно о 12:00.
За попередньою інформацією, колишній працівник одного з підприємств увійшов до кабінету керівника, після чого стався вибух.
Незабаром було встановлено, що є ще один загиблий чоловік, який помер під час надання медичної допомоги.
Також є один травмований. Його госпіталізували медики, які прибули на місце події.
На місці події працює слідчо-оперативна група обласного главку та місцевої поліції, вибухотехніки та криміналісти. Обставини встановлюються.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 29 листопада, в одному із сіл на Закарпатті сталася страшна трагедія — внаслідок вибуху гранати загинули одразу троє людей з однієї родини. Вижити вдалося лише 14-річному хлопчику. Як виявилося, під час застілля 32-річна жінка взяла до рук гранату невідомого походження та раптово висмикнула чеку.