За дивних обставин: на підприємстві на Вінниччині прогримів вибух, є загиблі

На місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти

У вівторок, 31 грудня, у селищі Крижопіль Вінницької області пролунав вибух на одному із підприємств. В результаті є загиблі та постраждалий.

Про це повідомили у поліції Вінницької області. Там зазначили, що інцидент трапився приблизно о 12:00.

За попередньою інформацією, колишній працівник одного з підприємств увійшов до кабінету керівника, після чого стався вибух.

Незабаром було встановлено, що є ще один загиблий чоловік, який помер під час надання медичної допомоги.

Також є один травмований. Його госпіталізували медики, які прибули на місце події.

На місці події працює слідчо-оперативна група обласного главку та місцевої поліції, вибухотехніки та криміналісти. Обставини встановлюються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 29 листопада, в одному із сіл на Закарпатті сталася страшна трагедія — внаслідок вибуху гранати загинули одразу троє людей з однієї родини. Вижити вдалося лише 14-річному хлопчику. Як виявилося, під час застілля 32-річна жінка взяла до рук гранату невідомого походження та раптово висмикнула чеку.