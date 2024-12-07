На Закарпатті нетверезий чоловік потрапив під потяг: рідні відсудили у залізниці кругленьку суму

Загиблий був у стані сильного алкогольного сп’яніння

Перечинський районний суд Закарпатської області зобов’язав компанію "Укрзалізниця" сплатити компенсацію сім’ї загиблого під потягом чоловіка. Сума складає 200 тисяч гривень.

Про це повідомляє zaxid.net. Трагедія сталася ще у липні 2017 року: чоловік перебував у нетверезому стані вночі на залізничній колії біля перегону Доманинці-Ужгород. Його збив пасажирський потяг, який прямував маршрутом "Львів-Ужгород" — на момент загибелі чоловікові було 29 років.

Батьки загиблого звернулися з позовом до суду та вимагали стягнути з "Укрзалізниці" моральну компенсацію у 200 тисяч гривень.

Представники Укрзалізниці виступили проти виплати компенсації. Там заявили, що чоловік у момент загибелі сидів спиною до поїзда та не реагував на звукові сигнали машиніста. У крові загиблого знайшли 4,24 проміле алкоголю.

Суд вирішив, що компанія "Укрзалізниця" є джерелом підвищеної небезпеки, тож рідні загиблого мають право на отримання моральної компенсації, якщо залізничники не доведуть, що чоловік свідомо хотів завдати собі шкоди. На думку суду, залізничники не надали таких доказів.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині сталася трагічна подія, внаслідок якої загинула молода людина. Інцидент стався на залізничній станції Фастівського району, де пасажирський потяг сполученням "Київ-Перемишль" збив чоловіка.