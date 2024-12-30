Кур’єра затягло під колесо авто. В Одесі сталась жахлива ДТП (фото, відео)

Стан потерпілого уточнюється

У понеділок, 30 грудня, в Одесі сталась страшна аварія. Авто збило кур'єра доставки з рюкзаком "Glovo", який їхав на мопеді, його затягло під колесо машини.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що рятувальники та поліція вже працюють на місці інциденту.

"ДТП за участю кур'єра на Толбухіна кут Чубаєвської (магазин виконроб), хлопця затиснуло під машиною", — йдеться у повідомлені.

На фото та відео, які вже публікують у мережі, видно, що кур'єра з фірмовим рюкзаком доставки "Glovo" затягло під заднє колесо машини. Ймовірніше, це сталось через їх зіткнення, коли один намагався обігнати іншого. І внаслідок щільного притискання кур'єра його за інерцією потягло під колесо машини.

Зауважимо, що інцидент стався на виїзді з парковки біля прилеглих магазинів. Авто вчасно зупинилось і чоловіка не розчавило повністю, проте ступіть тяжкості отриманих травм ще не відомий.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі сталась смертельна ДТП. Авто влетіло в опору моста, внаслідок чого загинуло троє молодих чоловіків. На опублікованих фото з місця події видно, що автомобіль отримав сильні механічні пошкодження.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Києві сталась смертельна ДТП, яку влаштувала нетвереза водійка. Аварія забрала життя двох людей.