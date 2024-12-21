Немовля загинуло в аварії на Тернопільщині. Копи розповіли, що спричинило ДТП (фото)

Дитині було всього 4 місяці

У суботу, 21 грудня, внаслідок ДТП в Тернопільській області загинуло немовля. Авто в'їхало у бетонні плити.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області. Зазначається, що аварія сталась близько 10-ї години ранку у селі Старий Почаїв Кременецького району.

За даними слідства, 32-річний водій на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням автомобілем "Chrysler Raw Van" і в’їхав у бетонні плити. На той момент в авто знаходилось подружжя та їхній чотиримісячний син.

"Внаслідок ДТП від отриманих травм дитина померла в лікарні. Тілесні ушкодження отримали водій і його дружина", — повідомляють правоохоронці.

Наразі поліція встановлює усі обставини ДТП. Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого). Стаття передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Вінниччині у ніч на 21 грудня відбулась смертельна аварія: вантажівка влетіла в переповнену автівку. Через це три люди померло на місці, а ще чотирьох госпіталізовано. Попередньо, водійка легкового авто не помітила вантажівку і зіштовхнулась з нею.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Кривому Розі внаслідок ДТП літня жінка вилетіла через лобове скло.