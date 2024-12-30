Курьера затащило под колесо авто. В Одессе произошло ужасное ДТП (фото, видео)

Стан потерпілого уточнюється

В понедельник, 30 декабря, в Одессе произошла ужасная авария. Автомобиль сбил курьера доставки с рюкзаком "Glovo", который ехал на мопеде, его затащило под колесо машины.

Об этом сообщают местные каналы. Отмечается, что спасатели и полиция уже работают на месте инцидента.

"ДТП с участием курьера на Толбухина угол Чубаевской (магазин прорабов), парня зажало под машиной", — говорится в сообщении.

На публикуемых в сети фото и видео видно, что курьера с фирменным рюкзаком доставки "Glovo" затянуло под заднее колесо машины. Вероятнее всего, это произошло из-за их столкновения, когда один пытался обогнать другого. И в результате плотного прижимания курьера, его по инерции потащило под колесо машины.

Заметим, что инцидент произошел на выезде с парковки у близлежащих магазинов. Авто вовремя остановилось и мужчину не раздавило полностью, однако степень тяжести полученных травм еще не известна.

Напомним, недавно в Днепре произошло смертельное ДТП. Авто влетело в опору моста, в результате чего погибли трое молодых мужчин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве произошло смертельное ДТП, которое устроила нетрезвая водитель. Авария унесла жизни двух человек.