Літня жінка вилетіла через лобове скло. Відео та деталі жахливого ДТП у Кривому Розі

Правоохоронці з’ясовують усі деталі події

У середу, 18 грудня, у Кривому Розі Дніпропетровської області сталася ДТП за участю двох автомобілів – постраждали люди, зокрема жінка похилого віку.

Про це повідомляє "Дніпро Оперативний". За попередніми даними, водій автомобіля ВАЗ хотів повернути та не пропустив автомобіль Ford. Від удару жінка-пасажир "Форда" вилетіла через лобове скло. Ще одна зазнала травм.

Водій автомобіля ВАЗ також отримав травми. Усі постраждалі опинилися в лікарні, про їхній стан здоров’я наразі немає додаткових відомостей.

Співробітники правоохоронних органів з’ясовують усі причини трагедії.

Це не перша серйозна ДТП у Кривому Розі цього року. Нагадаємо, у суботу, 16 листопада, водій авто Chevrolet не впорався з керуванням і влетів у стовп. Звуки від удару автомобіля об стовп були настільки сильними, що сприйняли їх за вибухи.

Ще одна ДТП сталася у центрі Кривого Рогу 1 вересня. Тоді перекинулася фура, яка перевозила свиней: частина тварин загинула. Водій опинився у лікарні.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Львівській області сталася ДТП зі смертельним наслідком.