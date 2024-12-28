У Києві водійка влаштувала ДТП, є жертви (відео)

На місці працює поліція

В Києві на Солом'янці сталася аварія. У ДТП загинуло двоє людей.

Про це повідомляє Telegram-канал "Киевский Движ". За його даними, водійка авто нібито перебувала у стані алкогольного сп'яніння та не впоралась з керуванням. Офіційної інформації про цю аварію та стан водійки на момент публікації новини немає.

В машині перебувало четверо людей. Двоє загинули, ще одна людина у важкому стані потрапила до лікарні. Одна людина не отримала ушкоджень.

Нагадаємо, у Різдвяний вечір, 25 грудня, на Житомирщині у місті Звягель патрульні зупинили автомобіль Mitsubithi, водійка якого порушила правила дорожнього руху. З'ясувалося, що жінка перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння. Виявилося, що в її крові було 5 проміле алкоголю, що оцінюється як смертельна доза.

Як повідомляв "Телеграф", 21 грудня, внаслідок ДТП в Тернопільській області загинуло немовля. Його 32-річний батько на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням автомобілем "Chrysler Raw Van" і в’їхав у бетонні плити. В авто знаходилось подружжя та їхній чотиримісячний син, дитина загинула батьки отримали травми.

Також ми писали, що 25 грудня, у Вінницькій області сталася аварія, у який загинуло четверо людей. Між селами Тарасівка та Чечелівка Гайсинського району зіткнулися дві автівки. Раніше там вже були ДТП, цю ділянку дороги називають "проклятим місцем".