У Дніпрі BMW влетіла в опору мосту: загинуло троє людей (відео моменту аварії)

Зі понівеченого автомобіля рятувальники деблокували тіла загиблих

У Дніпрі в ніч проти 29 грудня трапилася смертельна дорожньо-транспортна подія. В результаті загинули троє людей.

Трагедія сталася на вулиці Січеславська Набережна Соборного району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Дніпропетровської області.

Водій легкового автомобіля BMW зіткнувся з опорою пішохідного мосту. Внаслідок ДТП загинули троє людей, які перебували в автомобілі.

"За допомогою аварійно-рятувального обладнання зі знівеченого автомобіля рятувальники деблокували тіла загиблих", — йдеться у повідомленні.

На опублікованих фото з місця події видно, що автомобіль отримав сильні механічні пошкодження.

Місцевий Telegram-канал пише, що внаслідок пригоди усі троє — 29-річний водій, 22-річний пасажир спереду та 28-річний пасажир ззаду, загинули на місці.

Момент аварії попав на відео.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 25 грудня у Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна подія, в якій загинуло четверо людей. Крім того, під час зіткнення Subaru та Geely ще двоє людей отримали травми.