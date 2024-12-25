На "проклятому місці" загинули четверо людей. В ДТП на Вінниччині зіткнулися два авто (фото)

Причини трагедії встановлюються

Зранку у середу, 25 грудня, у Вінницькій області сталася аварія, у який загинуло четверо людей. Між селами Тарасівка та Чечелівка Гайсинського району зіткнулися дві автівки. Раніше там вже були ДТП.

Як повідомили у ДСНС області, крім чотирьох загиблих під час зіткнення Subaru та Geely ще двоє людей отримали травми. Тіла загиблих з однієї з машин рятувальники деблокували за допомогою спеціального обладнання.

Причини та обставини аварії встановлюються. На місці працювали слідчі Національної поліції.

У коментарях люди розповіли, що це вже не перша аварія на цій ділянці дороги. "Там прокляте місце скільки вже аварій та розбитих сердець і сімей", "Там якесь страшне місце, скільки уже аварій там було?", — пишуть в мережі.

Як повідомляв "Телеграф", 21 грудня, у ДТП в Тернопільській області загинуло немовля. Авто в'їхало у бетонні плити. 32-річний водій на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням автомобілем "Chrysler Raw Van". В авто було подружжя та їхній чотиримісячний син. Хлопчик загинув, а водій і його дружина отримали травми.

Також ми писали про аварію у Кривому Розі 18 грудня. Водій автомобіля ВАЗ хотів повернути та не пропустив автомобіль Ford. Від удару жінка-пасажир "Форда" вилетіла через лобове скло. Ще одна зазнала травм. Водій автомобіля ВАЗ також отримав травми. Усі постраждалі опинилися в лікарні.