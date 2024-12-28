Авто влетіло в паркан та перекинулося: деталі смертельної ДТП з п'яною водійкою у Києві (фото)

Жінці загрожує до 12 років за ґратами

Поліція затримала водійку, яка нетверезою влаштувала ДТП в ніч на 28 грудня у Солом’янському районі. Аварія забрала життя двох людей.

У поліції Києва розповіли, що Tesla, за кермом якої була жінка, в результаті ДТП перекинулася на дах. Двоє пасажирів — 40-річний чоловік та жінка 1983 року народження, загинули на місці події.

Аварія сталася під час комендантської години. Правоохоронці встановили, що водійка не обрала безпечної швидкості руху та не впоравшись з керуванням виїхала за межі проїжджої частини. Автомобіль налетів на бетонний паркан та перекинувся на дах.

"Кермувальниця автомобіля перебувала у стані алкогольного сп’яніння — прилад "Драгер" показав 1,84 проміле. Правоохоронці затримали 41-річну жінку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", — додали у поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286 -1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Як розповідав "Телеграф", у Різдвяний вечір, 25 грудня, на Житомирщині у місті Звягель патрульні зупинили автомобіль Mitsubithi, водійка якого порушила правила дорожнього руху. З'ясувалося, що жінка перебуває у стані сильного алкогольного сп'яніння. Виявилося, що в її крові було 5 проміле алкоголю, що оцінюється як смертельна доза.