Чоловік жорстоко вбив подружжя у Тернополі заради грошей: скільки років йому загрожує (фото та відео)

Чоловік був затриманий під час обіду в одному із закладів міста

Співробітники правоохоронних органів затримали у Тернополі підозрюваного у жорстокому вбивстві подружньої пари на вулиці Дівочій у мікрорайоні "Східний".

Про це повідомило ГУНП України у Тернопільській області. За даними слідства, заявниця прийшла до родичів, щоб переконатися, що все гаразд, оскільки їхня дочка не змогла додзвонитися батькам.

Коли вона зайшла до будинку, то побачила тіла загиблих, а зловмисник напав на жінку та поранив її ножем.

Оперативники обстежили місце злочину, опитали сусідів та перевірили маршрутні автобуси та таксі, які проїжджали повз. Під час проведення слідчих дій було встановлено особу ймовірного злочинця.

Підозрюваного затримали в одному із закладів громадського харчування 27 листопада — в операції брали участь бійці спецпідрозділу "КОРД". Ним виявився раніше засуджений за тяжкі злочини місцевий мешканець 1987 року народження.

У затриманого вилучили ймовірну зброю вбивства — ніж, кілька тисяч гривень та євро, гранату та мобільні телефони потерпілих, а також коштовності.

Зловмиснику оголосили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення);

п. 9 ч. 2 ст. 115 (замах на навмисне вбивство з метою приховати кримінальне правопорушення);

п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб).

Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Київщині сталося жорстоке вбивство. Чоловік зарубав свого товариша.