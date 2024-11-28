Викрав, зґвалтував та вбив 12-річну дитину: на Полтавщині судитимуть педофіла, подробиці

Зловмисник помітив дівчинку на вулиці та заманив її до свого автомобіля

У Полтаві судитимуть 57-річного чоловіка, який жорстоко вбив 12-річну дівчинку та розбещував 9-річну дитину. Чоловік у травні 2024 року викрав школярку, після чого жорстоко познущався з неї та позбавив життя.

Під час розслідування з'ясувалося, що затриманий також причетний до розбещення малолітньої онуки своїх знайомих у серпні 2023 року. Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, зловмисник помітив дівчинку на вулиці та заманив її до свого автомобіля. Він привіз дитину до власного помешкання, де ґвалтував та фотографував її оголеною на мобільний телефон.

Наступного ранку чоловік вивіз жертву за межі міста і вбив. Після цього він обпалив тіло газовим пальником та сховав у лісосмузі, прикривши гіллям.

Правоохоронці розшукували зниклу дитину протягом чотирьох діб. Після виявлення тіла поліція затримала підозрюваного.

Під час обшуку в його помешканні виявили телефон та комп'ютер із фотографіями іншої оголеної дівчинки. Так слідство встановило причетність затриманого до сексуального насильства над 9-річною онукою його знайомих у серпні минулого року.

Обвинуваченому інкримінують виготовлення та зберігання дитячої порнографії, примушування малолітніх до участі в її створенні, сексуальне насильство, зґвалтування, викрадення та умисне вбивство малолітньої дитини (ч. 4 ст. 301-1, ч. 4 ст. 153, ч. 6 ст. 152, ч. 3 ст. 146, п. п. 2, 3, 9 ч. 2 ст. 115 КК України).

За скоєні злочини чоловікові загрожує довічне ув'язнення. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на Закарпатті лікар роками "розважався" з пацієнтами. Він накачував жертв препаратами та ґвалтував.