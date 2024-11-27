На Волині військовий вбив свою ексдружину одним ударом: як його покарав суд

Законний чоловік загиблої попросив суворо не карати підсудного

Жахливий злочин стався у Камінь-Каширському районі на Волині. Військовий, який перебував на лікуванні після поранення, завдав смертельного удару матері своїх трьох дітей, своїй колишній цивільній дружині.

Чоловіка приговорили до трьох років позбавлення волі. Про це повідомляє "Волинська служба новин" з посиланням на вирок Маневицького районного суду.

У травні 2023 року військовий приїхав до своїх дітей на свято останнього дзвоника. Через поранення він пересувався на милицях. Матір його дітей на урочистостях не була, що обурило чоловіка.

Підсудний прийшов до своєї колишньої додому і знайшов її напідпитку на ліжку. Зав'язалася словесна перепалка, в ході якої він вдарив жінку кулаком в обличчя.

"Умисно завдав одного удару кулаком правої руки в область обличчя потерпілої, яка знаходилась в положенні лежачи на ліжку, внаслідок чого спричинив їй тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку із крововиливами під його оболонки субдурального та субарахноїдального характеру, деструктивного крововиливу в тканину головного мозку лівої скроневої долі, правобічного параорбітального синця, які за ступенем тяжкості належать до категорії тяжких тілесних ушкоджень за ознакою небезпеки для життя в момент їх заподіяння, від яких жінка померла", – йдеться у вироку.

Після скоєного військовий вийшов з будинку та, поїхав в селище Маневичі на таксі, де поселився в готелі. Наступного дня його затримали правоохоронці. Підсудний у вчиненому розкаявся та просив його суворо не карати.

Як потерпілий на суді був присутній законний чоловік загиблої, теж військовий, який під час скоєння злочину перебував у відрядженні в Київській області. З його слів, дружина часто зловживала алкоголем, лікування їй не допомагало. Тому потерпілий просив суворо не карати вбивцю його дружини.

Суд визнав військового винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження), та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Раніше у Вінницької області 57-річний чоловік, який прийшов по повістці, вдарив ножем співробітника районного ТЦК. Потерпілий опинився у реанімації.