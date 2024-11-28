Мужчина жестоко убил супругов в Тернополе ради денег: сколько лет ему грозит (фото и видео)

Мужчина был задержан во время обеда в одном из заведений города

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Тернополе подозреваемого в жестоком убийстве супружеской пары на улице Девичьей в микрорайоне "Восточный".

Об этом сообщило ГУНП Украины в Тернопольской области. По данным следствия, заявительница пришла к родственникам, чтобы убедиться, что все хорошо, поскольку их дочь не смогла дозвониться родителям.

Когда она зашла в дом, то увидела тела погибших, а злоумышленник напал на женщину и ранил ее ножом.

Оперативники обследовали место преступления, опросили соседей и проверили маршрутные автобусы и такси, которые проезжали мимо. При проведении следственных действий была установлена личность вероятного преступника.

Подозреваемый был задержан в одном из заведений общественного питания 27 ноября — в операции участвовали бойцы спецподразделения "КОРД". Им оказался ранее судимый за тяжелые преступления местный житель 1987 года рождения.

У задержанного изъяли вероятное орудие убийства — нож, несколько тысяч гривен и евро, гранату и мобильные телефоны потерпевших, а также ценности.

Злоумышленнику объявили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 15 (покушение на криминальное правонарушение);

п. 9 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство с целью скрыть уголовное правонарушение);

п. 1 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство двух или более лиц).

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

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