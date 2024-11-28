Мужчина жестоко убил супругов в Тернополе ради денег: сколько лет ему грозит (фото и видео)
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Мужчина был задержан во время обеда в одном из заведений города
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Тернополе подозреваемого в жестоком убийстве супружеской пары на улице Девичьей в микрорайоне "Восточный".
Об этом сообщило ГУНП Украины в Тернопольской области. По данным следствия, заявительница пришла к родственникам, чтобы убедиться, что все хорошо, поскольку их дочь не смогла дозвониться родителям.
Когда она зашла в дом, то увидела тела погибших, а злоумышленник напал на женщину и ранил ее ножом.
Оперативники обследовали место преступления, опросили соседей и проверили маршрутные автобусы и такси, которые проезжали мимо. При проведении следственных действий была установлена личность вероятного преступника.
Подозреваемый был задержан в одном из заведений общественного питания 27 ноября — в операции участвовали бойцы спецподразделения "КОРД". Им оказался ранее судимый за тяжелые преступления местный житель 1987 года рождения.
У задержанного изъяли вероятное орудие убийства — нож, несколько тысяч гривен и евро, гранату и мобильные телефоны потерпевших, а также ценности.
Злоумышленнику объявили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 15 (покушение на криминальное правонарушение);
- п. 9 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство с целью скрыть уголовное правонарушение);
- п. 1 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство двух или более лиц).
Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киевской области произошло жестокое убийство. Муж зарубил своего товарища.