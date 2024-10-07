Зарубав товариша сокирою: на Київщині сталось жорстоке вбивство

Товариші разом розпивали алкогольні напої

На Київщині чоловік зарубав сокирою свого товариша. Інцидент стався у селі Троїцьке Білоцерківського району 6 жовтня близько четвертої години ранку.

Тіло загиблого на подвір'ї виявила його мати, яка повідомила про це поліцію. За інформацією пресслужби Національної поліції в Київській області, підозрюваного затримано. Поліцейські вже повідомили йому про підозру.

Слідство встановило, що 60-річний підозрюваний та його 44-річний товариш разом розпивали алкогольні напої. Між чоловіками виникла суперечка. Конфлікт швидко переріс у криваву розправу. Зловмисник завдав жертві шість ударів сокирою в область шиї. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Правоохоронці затримали підозрюваного у сусідньому селі, де він проживав. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Справу кваліфіковано за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Кривому Розі чоловік напав із ножем на військовослужбовця. Зловмисник поранив потерпілого у груди та відібрав 20 тисяч гривень, мобільний телефон і документи.