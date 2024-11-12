У Львові у під’їзді по-звірячому вбили ексчиновника райадміністрації (фото)

Зловмисника оперативно затримали

У Львові у під’їзді багатоповерхівки було вбито 66-річного чоловіка. Загиблим виявився Михайло Костецький – один із перших працівників місцевої райадміністрації.

Про це повідомив ресурс "Львівський портал". Інцидент стався у понеділок, 11 листопада.

Відомо, що на території найбільшого житлового масиву Львова — Сихові — у під’їзді багатоповерхівки було виявлено труп 66-річного чоловіка. Поліцейські, які прибули на виклик, встановили, що загиблий був мешканцем цього будинку.

Як виявилось, між двома сусідами раптово виник конфлікт, під час якого 21-річний хлопець завдав своєму опоненту кількох ударів руками в район голови.

Від отриманих травм 66-річний чоловік помер на місці, а злочинця було оперативно затримано. За фактом вчинення умисного вбивства було порушено кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як стало відомо, загиблим виявився Михайло Михайлович Костецький – один із перших співробітників Сихівської райадміністрації Львова. Чоловік народився 1958 року і лише кілька днів тому відсвяткував своє 66-річчя.

Михайла Костецького знали як професіонала своєї справи, а також порядну та чесну людину

"Людяність, порядність та чуйність супроводжували його упродовж всіх років трудової діяльності. Для нас це велике горе. Щирі співчуття рідним, близьким пана Михайла. Нехай Бог прийме його невинну душу. Вічна памʼять", — написали на сторінці Сихівської райадміністрації у Фейсбук.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Одещині стався резонансний злочин — чоловік напав на свого сусіда і проткнув його списом.