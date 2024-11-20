П’яному водію, який збив на смерть 3 жінок у Хмельницькому, обрали запобіжний захід

Чоловік визнав свою вину

Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід для 27-річного водія BMW X6, який 18 листопада спричинив смертельну ДТП. Чоловіка взяли під варту.

Під арештом він буде щонайменше на 60 діб – до 16 січня 2025 року – без права внесення застави. Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного".

Трагічний інцидент стався у центрі Хмельницького. Водій BMW X6 спочатку зіткнувся з автомобілями Skoda Octavia та Mazda, після чого його автівка влетіла у зупинку громадського транспорту. Внаслідок аварії загинули три жінки віком 53, 56 та 60 років, які перебували на зупинці.

Під час судового засідання підозрюваний визнав свою провину. Його захисник, адвокат Олександр Поліщук, підтвердив позицію підзахисного та повідомив, що не оскаржуватиме рішення суду в апеляційному порядку.

За матеріалами слідства, в момент скоєння ДТП водій перебував під впливом алкоголю та наркотичних речовин. Правоохоронці затримали його на місці події. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

З'ясувалося, що затриманий родом із Жмеринки Вінницької області, має реєстрацію на Львівщині, але тимчасово мешкає у Хмельницькому. Чоловік має вищу освіту та працює фрилансером. У його біографії немає випадків притягнення до кримінальної відповідальності, проте протягом минулого року він п'ять разів отримував адміністративні стягнення за перевищення швидкості. За скоєний злочин підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до дванадцяти років.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що авто влетіло у мікроавтобус, спричинивши потрійну ДТП на Київщині. Серед постраждалих — дитина.