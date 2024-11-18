Авто влетіло у мікроавтобус, спричинивши потрійну ДТП на Київщині. Серед постраждалих - дитина (фото)

Рух трасою частково перекрито

У понеділок, 18 листопада, на Київщині сталась ДТП. Легкове авто зіштовхнулось з мікроавтобусом, внаслідок чого постраждало щонайменше 9 осіб.

Про це повідомляє поліція Київської області. Зазначається, що аварія сталась вранці біля міста Кагарлик.

"Попередньо правоохоронці встановили, що кермувальник легкового автомобіля Fiat, виконуючи маневр повороту ліворуч, виїхав на зустрічну смугу, де допустив лобове зіткнення з мікроавтобусом Mercedes. Внаслідок події автомобіль Chevrolet, який рухався позаду Fiat, здійснив зіткнення з останнім", — кажуть у поліції.

Наразі відомо про 9 постраждалих. Рятувальники провели деблокування одного з потерпілих.

"Серед травмованих — 10-річна дитина, яка перебувала в легковику Fiat. Наразі лікарі надають допомогу всім учасникам події", — йдеться у повідомленні.

На місці аварії продовжують працювати правоохоронці Обухівського районного управління поліції, лікарі та рятувальники.

У поліції наголосили, що у результаті цієї аварії частково перекрито рух на автодорозі Київ-Знамʼянка. Водіям рекомендують враховувати це під час планування маршруту.

Нагадаємо, нещодавно у Черкасах легковик збив сім’ю прямо на пішохідному переході. Потерпілим вдалося уникнути тяжких травм.

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