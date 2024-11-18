Троє загиблих та понівечені авто: п'яний водій BMW влетів у зупинку в Хмельницькому (фото)

Винуватця затримано на місці події

У Хмельницькому сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода. 18 листопада, о 07:20 годині на зупинці по вул. Зарічанській, 9 водій автомобіля BMW X6, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, скоїв наїзд на зупинку громадського транспорту.

Внаслідок пригоди загинули три жінки. Про це повідомили у правоохоронних органах.

Подробиці ДТП

За попередніми даними поліції, перед зіткненням зі зупинкою автомобіль BMW X6 спочатку врізався у дві інші машини — Skoda Octavia та Mazda. Після цього некерований автомобіль на великій швидкості вилетів на зупинку громадського транспорту.

Внаслідок аварії на місці загинули три жінки віком 60, 56 та 53 роки. Водія, який мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, було затримано правоохоронцями безпосередньо на місці події.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення. Слідчі дії тривають.

Раніше "Телеграф" розповідав, що за кілька днів до того на трасі під Хмельницьким сталася смертельна аварія. Від авто залишилася лише купа металу.