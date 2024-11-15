Трактором розчавив дитину: страшна ДТП на Одещині за участі п’яного водія

Він навіть не помітив цього

У селі Заможне Новоборисівської громади сталася жахлива трагедія. 45-річний чоловік, керуючи трактором у нетверезому стані, скоїв наїзд на 15-річного місцевого жителя.

Тіло загиблого виявила місцева мешканка на узбіччі дороги. На місце одразу прибули правоохоронці, які зафіксували на тілі підлітка травми, характерні для ДТП. Про це повідомляють у поліції Одеської області.

Поліцейські за кілька годин встановили особу винуватця трагедії. Ним виявився житель сусіднього села, який керував трактором. Під час перевірки з'ясувалося, що водій був напідпитку. У поясненнях чоловік розповів, що повертався від брата, де вживав алкоголь, та не помітив, як скоїв наїзд на людину.

За фактом смертельної ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Порушнику загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на такий самий термін.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Транспортний засіб вилучено. Триває встановлення всіх обставин події", — повідомив слідчий Володимир Атанасов.

Тіло загиблого підлітка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

Раніше "Телеграф" також розповідав про жахливу трагедію на Чернігівщині. Водій "під кайфом" на смерть збив дитину.