Пьяному водителю, который сбил насмерть 3 женщин в Хмельницком, избрали меру пресечения

Муж признал свою вину

Хмельницкий горрайонный суд избрал меру пресечения для 27-летнего водителя BMW X6, который 18 ноября вызвал смертельное ДТП. Мужчину взяли под стражу.

Под арестом он будет, по меньшей мере, на 60 суток – до 16 января 2025 года – без права внесения залога. Об этом сообщают корреспонденты "Общественного".

Трагический инцидент произошел в центре Хмельницкого. Водитель BMW X6 сначала столкнулся с автомобилями Skoda Octavia и Mazda, после чего его автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. В результате аварии погибли три женщины в возрасте 53, 56 и 60 лет, находившиеся на остановке.

Во время судебного заседания подозреваемый признал свою вину. Его защитник, адвокат Александр Полищук, подтвердил позицию подзащитного и сообщил, что не будет обжаловать решение суда в апелляционном порядке.

По материалам следствия, в момент ДТП водитель находился под влиянием алкоголя и наркотических веществ. Правоохранители задержали его на месте происшествия. Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.

Выяснилось, что задержанный родом из Жмеринки Винницкой области, имеет регистрацию на Львовщине, но временно проживает в Хмельницком. Человек имеет высшее образование и работает фрилансером. В его биографии нет случаев привлечения к уголовной ответственности, однако в течение прошлого года он пять раз получал административные взыскания за превышение скорости. За совершенное преступление подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что авто влетело в микроавтобус, вызвав тройное ДТП в Киевской области. Среди пострадавших – ребенок.