У Кривому Розі сталася така страшна ДТП, що люди подумали лунають вибухи (фото та відео)

Причину аварії встановлює поліція

Рано вранці у суботу, 16 листопада у місті Кривий Ріг сталася ДТП. Водій загинув на місці.

Як повідомив Telegram-канал "Свої Кривий Ріг", аварія сталася на вулиці Вадима Гурова. Чоловік за кермом авто Chevrolet влетів у стовп.

За словами жителів будинків, що розташовано поблизу місця ДТП, автомобіль летів на дуже великій швидкості. Звуки від удару автівки об стовп були настільки сильні, що люди сприйняли їх за вибухи.

Опубліковано фото та відео з місця ДТП. Передня частина автомобіля дуже пошкоджена.

На місці працює поліція. Правоохоронці встановлюють причину та обставини аварії.

Як повідомляв "Телеграф", 15 листопада на Хмельниччині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На трасі дорогу не поділили вантажівка та легковик. Удар був настільки сильним, що легковик буквально зім’яло, а частини кузова розлетілися проїжджою частиною. "ВАЗ" перетворився на купу металу, а 34-річний водій помер на місці.

Також ми писали, що у селі Заможне Новоборисівської громади сталася жахлива трагедія. 45-річний чоловік, керуючи трактором у нетверезому стані, скоїв наїзд на 15-річного місцевого жителя. Підліток загинув.