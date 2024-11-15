На трасі під Хмельницьким сталася смертельна аварія, а від авто залишилася лише купа металу

Причини та обставини ДТП встановлюються

У п’ятницю, 15 листопада, на Хмельниччині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На трасі дорогу не поділили вантажівка та легковик.

Внаслідок зіткнення "ВАЗ" перетворився на купу металу, а 34-річний водій помер на місці. Про це повідомили у прес-службі поліції області.

Відомо, що у Хмельницькому районі на трасі сполученням "Стрий — Ізварине" близько 10:00 години зіткнулися вантажівка Renault Premium та легковий автомобіль "ВАЗ". Удар був настільки сильним, що легковик буквально зім’яло, а частини кузова розлетілися проїжджою частиною.

Наголошується, що аварія сталася неподалік села Малиничі.

Внаслідок аварії водій "ВАЗу" помер на місці. Йому було лише 34 роки.

Як встановили поліцейські, за кермом вантажівки був 56-річний житель Івано-Франківської області.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження.

Слідство має з’ясувати причини ДТП і всі обставини події. Ведеться слідство.

Аварія сталася біля села Маліничі

Нагадаємо, у селищі Буштине Тячівського району на Закарпатті сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. Тут мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою і внаслідок аварії водій та пасажир мікроавтобуса загинули на місці ДТП.

Також до лікарні доставили пасажирку вантажного автомобіля. Поліцейські оглядали водія вантажівки — у його крові не виявлено ані слідів алкоголю, ані слідів наркотиків.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Вінниччині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, в якій загинули мати та син. Хлопчику було лише 12 років.