На найвищому мосту Європи сталася серйозна ДТП із постраждалими (фото)

Внаслідок ДТП на найвищому мосту Європи є постраждалі

У Кам’янці-Подільському районі Хмельницької області сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю кількох автомобілів. У результаті постраждали.

Про це повідомило у Facebook Головне управління Національної поліції України у Хмельницькій області. ДТП сталося у п’ятницю, 8 листопада, близько 10:15 на мосту "Стрімка Лань". Автомобіль Renault Scenik під керуванням 31-річної мешканки Кам’янця-Подільського зіткнувся з автомобілем "ЗАЗ Славута", за кермом якого знаходився 42-річний мешканець села Зіньківці.

Після цього водій автомобіля "ЗАЗ" не впорався з керуванням та зіткнувся з автомобілем Kia Ceed під керуванням 64-річного водія, а потім – з автомобілем Volkswagen CC, за кермом якого перебував 36-річний чоловік.

Внаслідок аварії водій та пасажири автомобіля "ЗАЗ Славута" 66-ти, 64-х та 70-ти років отримали тілесні ушкодження. Двоє людей опинилися в лікарні.

За цим фактом було розпочато провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами, що спричинило потерпілі тілесні ушкодження).

Міст "Стрімка Лань" прокладений через річку Смотрич у Хмельницькій області на автомагістралі Н03. Його будівництво почалося 1966 року і завершилося 1973 року. Міст був побудований із сталі та залізобетону: вперше при будівництві була застосована бісталева конструкція. Через міст 1980 року пройшла естафета Олімпійського вогню — тоді ігри проходили у Москві. Також міст "Стрімка Лань" є місцем для стрибків по банджі-джампінгу.

До 2022 року цей міст вважався найвищим в Україні (54 метри, у різних джерелах висота коливається від 50 до 70 метрів). Водночас цей міст є найвищим у Європі.

Відстань між опорами – 174 метри. Довжина мосту – 379,14 метра. Ширина проїжджої частини – 14 метрів, тротуарів – по 2,5 метри. Нині найвищим є вантовий новий міст у Запоріжжі, висотою 166 метрів.

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