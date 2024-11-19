З багатоповерхівки в Києві впала дитина: тіло знайшли перехожі (фото)

Всі обставини інциденту з’ясовуються

У вівторок, 19 листопада, в Дарницькому районі Києва з багатоповерхівки впав малолітній хлопець. Від отриманих травм він загинув.

Про це повідомляє пресслужба столичної поліції. Правоохоронці працюють на місці інциденту.

Загиблим виявився 11-річний мешканець вказаного будинку. Його тіло виявили перехожі, які і повідомили до поліції.

Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи районного та Головного управлінь поліції, ювенальні поліцейські, судово-медичний експерт та інші служби. Всі обставини події встановлюються.

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, трагедія сталася на проспекті Миколи Бажана, 12. Про інші деталі поки не повідомляється.

Нагадаємо, 7 листопада на вулиці Теліги, 25 у Києві з 11-го поверху будинку випав молодий чоловік. Йому було 19 років.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Тернопільщині жінка вистрибнула з вікна п'ятого поверху, але перед цим втопила свою дочку. Відомо, що жінка тривалий час страждала від післяродової депресії. Коли зрозуміла, що накоїла, намагалася реанімувати дитину, проте не змогла, тому вирішила стрибнути з вікна.