С многоэтажки в Киеве упал ребенок: тело нашли прохожие (фото)

Все обстоятельства инцидента выясняются

Во вторник, 19 ноября, в Дарницком районе Киева с многоэтажки упал малолетний парень. От полученных травм он погиб.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции. Правоохранители работают на месте инцидента.

Погибшим оказался 11-летний житель этого дома. Его тело обнаружили прохожие, которые и сообщили об этом полиции.

Сейчас на месте работают следственно-оперативные группы районного и Главного управления полиции, ювенальные полицейские, судебно-медицинский эксперт и другие службы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщают местные Телеграм-каналы, трагедия произошла на проспекте Николая Бажана, 12. О других деталях пока не сообщается.

Напомним, 7 ноября на улице Телиги, 25 в Киеве с 11-го этажа дома выпал молодой человек. Ему было 19 лет.

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