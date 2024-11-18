На Закарпатті 89-річна жінка спалила себе заживо. У чому причина

Журналіст розповів деталі

У Закарпатській області стався випадок самогубства. 89-річна жінка спалила себе заживо.

Про це у своєму Телеграмі повідомив журналіст та депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола. За його словами, інцидент стався в селі Розівка, що біля Ужгорода.

Глагола розповів, що жінка вийшла на подвір’я, облила себе бензином та підпалила. Внаслідок численних опіків тіла вона померла.

"За моєю інформацією, жінка хворіла на невиліковну хворобу. І щоб не страждати здійснили акт суїциду", – підкреслив журналіст.

Розівка на мапі

Нагадаємо, 18 липня 2024 року в Білоцерківському районі Київської області жінка здійснила акт самоспалення перед будівлею суду. Вона вижила, але отримала значні опіки.

Як повідомляв "Телеграф", у березні в Броварському районі Київської області сталася масштабна пожежа в одному з приватних будинків. На момент виникнення загоряння у кімнатах перебували люди, які стали заручниками ситуації.

Згодом з'ясувалося, чоловік підпалив будинок зі своїми знайомими усередині. Одна із жінок загинула.