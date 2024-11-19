Чоловік зарізав брата-близнюка після сварки: як його покарав суд

Підсудний стверджував, що то була самооборона

Чоловік у Черкаській області зарізав власного брата-близнюка через неприязні стосунки, які неодноразово призводили до бійок та поножовщини.

Не останню роль у цьому відіграла любов до алкоголю. Про це пише місцеве видання "18000" із посиланням на вирок Лисянського районного суду.

Підсудний розповів, що разом зі своїм братом-близнюком працював у дворі та розпивав спиртне, після чого пішов спати. Пізніше до нього прийшов брат і став провокувати конфлікт.

Згідно зі свідченнями чоловіка в суді, раніше близнюк завдавав йому ударів ножем під час сварок. Цього разу потерпілий нібито знову схопився за ножа та погрожував зарізати брата. Під час боротьби той, захищаючись, відібрав холодну зброю і сам завдав ударів братові.

Зазначається, що потерпілий отримав удари ножем у спину, грудну клітку та живіт. У результаті травм він помер на місці. Підсудний провину визнав частково, стверджуючи, що це була самооборона.

Попри це суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 115 КК України (навмисне вбивство) та призначив сім років ув’язнення.

Крім того, його зобов’язали сплатити на користь держави процесуальні витрати на суму 13 025 гривень.

Нагадаємо, раніше у Львові у під’їзді багатоповерхівки було вбито 66-річного чоловіка. Загиблим виявився Михайло Костецький – один із перших працівників місцевої районної адміністрації.

Також "Телеграф" розповів подробиці страшного вбивства у Запоріжжі: у ніч на 11 листопада під час застілля чоловік вчинив стрілянину. Він убив чотирьох людей, після чого сам застрелився.