На трамвайній зупинці в Києві померла людина: рух транспорту призупинили (відео)

У мережі з'явилося відео з місця події

У Києві на трамвайній зупинці померла людина. На місці працюють медики.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Труха Київ". Очевидці подробицями інциденту.

Як розповіли у мережі, на зупинці швидкісного трамвая "Гната Юри" людині стало зле. Прохожі викликали швидку допомогу.

На жаль, чоловіка не вдалося врятувати. Нібито медика кажуть, що він помер.

На відео можемо бачити чоловіка, який лежить на лаві. Біля нього стоїть лікар.

У мережі пишуть, що рух громадського транспорту призупинили.

Наразі обставини події невідомі. Офіційної інформації теж поки що немає.

Нагадуємо, днями у Голосіївському районі Києва сталася трагедія – з вікна будинку випала дівчина. Бездиханне тіло лежало на даху триповерхової будівлі і для його транспортування знадобилася допомога рятувальників.

Відомо, що біля ТЦ "Олімпійський" на вулиці Велика Васильківська із вікна будинку випала дівчина. Вона приземлилася на дах триповерхової будівлі та залишилася там лежати.

Очевидці викликали правоохоронців, медиків та рятувальників. На жаль, від отриманих травм вона померла.

Раніше "Телеграф" писав, що у центрі Києва сталася стрілянина. Невідомий відкрив вогонь просто на очах у патрульних.