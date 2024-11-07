Летів з 11-го поверху: у Києві з вікна новобудови випав хлопець (фото)

Всі обставини інциденту нині з’ясовуються

Трагічна подія трапилася у четвер, 7 листопада, на вулиці Теліги, 25 у Києві. Близько 14-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що з 11-го поверху будинку випав молодий чоловік.

Про це повідомляють місцеві пабліки у Telegram. Нині достеменно не відомо, чи хлопець випав з вікна внаслідок нещасного випадку, чи вистрибнув сам, скоївши самогубство.

"На Теліги труп. Хлопець років 19 вистрибнув із 11-го поверху. СОГ на місці", — пишуть у пабліку.

Зазначається, що на місці події вже працює слідчо-оперативна група. Під час огляду території було виявлено тіло молодого хлопця. Всі обставини інциденту нині з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Тернопільщині жінка вистрибнула з вікна п'ятого поверху, але перед цим втопила свою дочку. Поліція вже розпочала розслідування. Відомо, що жінка тривалий час страждала від післяродової депресії. Коли зрозуміла, що накоїла, намагалася реанімувати дитину, проте не змогла, тому вирішила стрибнути з вікна.

Також ми повідомляли про жахливу трагедію у Кривому Розі, де з вікна двоповерхового житлового будинку випала дворічна дитина. Малюк отримав серйозні травми та опинився у лікарні.