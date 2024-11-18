Убив двірника і десять років жив у під'їзді: у Києві судитимуть іноземця, що йому загрожує (відео)

На одязі знайшли плями крові, але він казав, що вони від чаю

Печерська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо 57-річного іноземця. Його звинувачують у вбивстві працівника комунального підприємства.

Трагічний інцидент стався у липні 2024 року на вулиці Богомольця у Києві. За даними слідства, між двірником та перехожим виник словесний конфлікт, під час якого останній раптово вдарив ножем у скроню 40-річного комунальника. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Тяжко пораненого чоловіка знайшли випадкові перехожі та викликали швидку допомогу. Попри зусилля медиків, за кілька днів потерпілий помер у лікарні, не приходячи до тями.

Правоохоронці затримали підозрюваного наступного дня після скоєння злочину. Ним виявився громадянин іноземної держави, який має кримінальне минуле. У 2010 році він вже відбував покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень мешканцю Печерського району. Тоді отримав 7 років ув'язнення, але через 4 роки вийшов за амністією.

Після звільнення чоловік оселився на сходовому майданчику житлового будинку в Печерському районі, де прожив майже десятиліття. Через прострочені документи він підлягав депортації з України, але через бездомний спосіб життя цього не було зроблено.

Під час затримання у підозрюваного виявили одяг зі слідами крові, хоча сам він стверджував, що це плями від чаю.

За статтею про умисне вбивство обвинуваченому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Зараз він перебуває під вартою у Київському слідчому ізоляторі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Слов'янську чоловік жорстоко вбив сусіда через борг. Переконавшись у смерті жертви, вбивця зняв з його пальця срібний перстень.