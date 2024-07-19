На Київщині жінка здійснила самопідпал перед будівлею суду: що могло стати причиною (відео)

У неї обпалено 70% тіла

На Київщині, у Білоцерківському районі, жінка здійснила акт самоспалення перед будівлею суду. Вона вижила, але отримала значні опіки.

Інцидент стався 18 липня близько 16:00, повідомили в поліції. Співробітники охорони суду помітили, що якась жінка перед будівлею обливає себе займистою речовиною. Охоронці намагалися зупинити її, але жінка діяла швидко і рішуче, вона підпалила себе, враз спалахнуло полум’я, пішов дим.

Один з охоронців швидко зорієнтувався, підбіг до жінки з вогнегасником і почав гасити полум’я. До суду викликали "швидку". На момент приїзду медиків жінка була притомна, але вона отримала близько 70% опіків тіла. Її терміново доправили до лікарні.

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Відома можлива причина вчинку жінки. За попередньою інформацією, вони із чоловіком у судовому порядку вирішували питання щодо прав на дитину. Розпочато досудове розслідування за фактом доведення до самогубства (ч. 1 ст. 120 Кримінального кодексу України).

Як повідомляв "Телеграф", у березні на Київщині чоловік підпалив будинок зі своїми знайомими усередині. Одна із жінок загинула.