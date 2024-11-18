Укр

На Закарпатье 89-летняя женщина сожгла себя заживо. В чем причина

Автор
Андрей Мулько
Дата публикации
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Автор
Скорая помощь Новость обновлена 18 ноября 2024, 16:59
Скорая помощь. Фото Коллаж "Телеграфа"

Журналист рассказал детали

В Закарпатской области произошло самоубийство. 89-летняя женщина сожгла себя заживо.

Об этом в своем Телеграме сообщил журналист и депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола. По его словам, инцидент произошел в селе Розовка возле Ужгорода.

Глагола рассказал, что женщина вышла во двор, облила себя бензином и подожгла. В результате многочисленных ожогов тела она умерла.

"По моей информации, женщина болела неизлечимой болезнью. И чтобы не страдать совершили акт суицида", – подчеркнул журналист.

Розовка на карте

Напомним, 18 июля 2024 года в Белоцерковском районе Киевской области женщина совершила акт самосожжения перед зданием суда. Она выжила, но получила значительные ожоги.

Как сообщал "Телеграф", в марте в Броварском районе Киевской области произошел масштабный пожар в одном из частных домов. К моменту возникновения возгорания в комнатах находились люди, ставшие заложниками ситуации.

Впоследствии выяснилось, что мужчина поджег дом со своими знакомыми внутри. Одна из женщин погибла.

Теги:
#Ужгород #Закарпатская область #Самоподжог