На Закарпатье 89-летняя женщина сожгла себя заживо. В чем причина

Журналист рассказал детали

В Закарпатской области произошло самоубийство. 89-летняя женщина сожгла себя заживо.

Об этом в своем Телеграме сообщил журналист и депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола. По его словам, инцидент произошел в селе Розовка возле Ужгорода.

Глагола рассказал, что женщина вышла во двор, облила себя бензином и подожгла. В результате многочисленных ожогов тела она умерла.

"По моей информации, женщина болела неизлечимой болезнью. И чтобы не страдать совершили акт суицида", – подчеркнул журналист.

Розовка на карте

Напомним, 18 июля 2024 года в Белоцерковском районе Киевской области женщина совершила акт самосожжения перед зданием суда. Она выжила, но получила значительные ожоги.

Как сообщал "Телеграф", в марте в Броварском районе Киевской области произошел масштабный пожар в одном из частных домов. К моменту возникновения возгорания в комнатах находились люди, ставшие заложниками ситуации.

Впоследствии выяснилось, что мужчина поджег дом со своими знакомыми внутри. Одна из женщин погибла.