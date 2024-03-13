На Київщині злочинець підпалив будинок разом зі своїми знайомими всередині: одна з жінок загинула

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років

У Броварському районі Київської області сталася масштабна пожежа в одному з приватних будинків. На момент виникнення загоряння у кімнатах перебували люди, які стали заручниками ситуації — будинок навмисне підпалив їхній власний товариш.

Унаслідок події, на жаль, померла жінка, а піромана затримали й взяли під варту. Детальніше про те, що сталося, розповіли у прес-службі Поліції Київської області.

Так, рятувальники отримали інформацію про те, що у місті Березань на Київщині на території приватного будинку сталася пожежа. В ході ліквідації займання, в одній із кімнат бійці ДСНС виявили бездиханне тіло 42-річної жінки.

Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що тут було скоєно умисний підпал.

Під час проведення першочергових оперативно-розшукових заходів вдалося затримати і самого зловмисника — ним виявився 47-річний місцевий житель.

Зловмисника оперативно затримали

Було встановлено, що палій розпивав спиртні напої в компанії знайомих — двох жінок та чоловіка. Якоїсь миті між ними почалася сварка і фігурант вийшов надвір. У пориві гніву чоловік взяв у гаражі каністру з бензином і повернувшись, облив легкозаймистою речовиною приміщення.

Після цього він навмисне підпалив кімнату, в якій знаходилися його знайомі. Внаслідок цього почалася пожежа і 42-річна жінка, на жаль, померла на місці події.

Зловмисника затримали та доставили до ізолятора тимчасового тримання. Йому інкримінують вчинення умисного вбивства. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Слідство по цій справі триває.

Страшна трагедія сталася у місті Березань на Київщині

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