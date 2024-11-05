Що стало причиною жахливої аварії на Теремках у Києві, у якій загинув військовий

Внаслідок ДТП 1 людина загинула, ще 4 у важкому стані

Правоохоронці назвали причину масштабної аварії, яка сталася вчора у Голосіївському районі столиці. Водій автобуса Mercedes-Benz не дотримався швидкісного режиму та спричинив смертельну ДТП.

За даними поліції, 38-річний водій рухався вулицею Академіка Заболотного та не врахував дорожню ситуацію. Через високу швидкість він втратив контроль над транспортним засобом та протаранив два автомобілі — Niva та Mitsubishi, які зупинилися через технічну несправність одного з них. Про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції Києва.

Внаслідок зіткнення загинув 43-річний військовослужбовець. Крім того, тяжкі травми отримали ще троє захисників та сам винуватець аварії. Усі постраждалі наразі перебувають у лікарні.

Правоохоронці затримали водія автобуса на місці події. Медичне обстеження показало, що він був тверезим. Слідчі провели всі необхідні експертизи та оголосили чоловікові підозру.

За порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини, водієві загрожує до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини автопригоди.

Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі слідчі дії тривають, а винуватець перебуває під вартою.

Нагадаємо, страшна ДТП трапилася у Німеччині. Українець, який працював евакуаторником, загинув від зіткнення з авто.