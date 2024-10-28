Бійців батальйону "Айдар" збили під час комендантської години: що відомо про ДТП

Суд затягується, а запобіжний захід винуватцю аварії за два місяці так і не обрали

У прифронтовій зоні п’яний чоловік нібито збив бійців батальйону "Айдар", внаслідок чого вони зазнали тяжких поранень. Інцидент стався під час комендантської години.

Видання Новини.LIVE повідомляє, що суд затягують, а винуватець дорожньо-транспортної пригоди через два місяці після аварії продовжує водити автомобіль.

"Як розповідають самі захисники, сталася ДТП ще й під час комендантської години. Військові отримали тяжкі травми, проте водій досі має посвідчення водія і продовжує їздити на авто", — йдеться в публікації.

Також видання пише, що за словами бійців, підозру фігуранту оголошували два місяці. За цей час він встиг переписати та продати своє майно. Крім того, чоловік розлучився із дружиною, яка нібито працює у міськраді.

Крім того, повідомляється, що жодне судове засідання не дало результатів, а численні адвокати затягують процес. Запобіжного заходу водію не обрали.

"Де саме сталася ДТП і скільки захисників постраждало, не повідомляють. У поліції цю ситуацію ще не коментували", – пишуть журналісти.

Раніше ми повідомляли, що в Ужгороді на перехресті автомобілі Škoda та Range Rover спровокували потрійне зіткнення. Інформації про постраждалих внаслідок аварії немає.