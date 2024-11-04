Люди на швидкості вилетіли з авто. У Києві жахлива аварія, є загиблі (фото, відео)

Удар був жахливої сили

Жахлива дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 4 листопада на вулиці Заболотного у київському мікрорайоні Теремки. Пасажирський автобус врізався в легковий автомобіль з людьми, після чого злетів з дороги та протаранив торгові точки.

За попередньою інформацією, внаслідок аварії є загиблі. Відповідні фото та відео ДТП поширюють у соцмережах.

Оновлено. У поліції Києва повідомили, що у результаті ДТП загинула 1 людина, ще одна — важко травмована. Поліція встановлює обставини ДТП, у якій зіштовхнулося 4 транспортні засоби. Кількість постраждалих уточнюється. Втім, журналісти "Київ24" кажуть, що внаслідок трагедії загинуло вже 2 людей.

За повідомленнями очевидців, водій автобуса міг заснути за кермом. Транспортний засіб наїхав на легкове авто, після чого виїхав за межі проїжджої частини, перетнув газон та зіткнувся з МАФами. Зіткнення було такої сили, що пасажири випадали з легковика.

Внаслідок зіткнення від легкового авто залишилася лише купа металу. На місці події перехожі намагалися допомогти постраждалим та деблокувати людей із понівеченої автівки.

На місце аварії прибули екіпажі поліції, медики та рятувальники. Очевидці повідомляють про загиблих — їхні тіла лежали на проїжджій частині.

"Телеграф" звернувся до поліції з приводу причин та наслідків дорожньо-транспортної пригоди. Очікуємо на інформацію.

Раніше "Телеграф" також повідомляв про жахливу ДТП на Львівщині. Пішохода збило одне авто, після цього його відкинуло на зустрічну смугу, де переїхало інше.