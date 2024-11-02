Легковик не пропустив "швидку": у Ніжині сталася серйозна ДТП (фото)

Поліція встановлює всі деталі події

У Ніжині водій легковика не пропустив автомобіль "Швидкої допомоги", що спричинило зіткнення. Через це троє людей отримали травми.

Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області. Зіткнення сталося близько 11:30 у суботу, 2 листопада.

Зазначається, що водій BMW виконував поворот з вулиці Захисників України на вулицю Шевченка на дозвільний сигнал світлофора, а лікарі рухалися по Шевченко на червоне світло, але з включеними звуковими та світловими сигналами.

Після зіткнення карету "швидкої" викинуло на тротуар, де вона збила жінку-пішохода і потім влетіла в дерево.

До лікарні після цього доставили пішохода, фельдшера та водія спецтранспорту. Водій легковика, а також вагітна жінка, яка перебувала у "швидкій", травм не зазнали.

Поліція встановлює всі деталі пригоди та приймає рішення про відкриття кримінального провадження за ч.2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до отримання тяжкого тілесного ушкодження).

Як повідомлялося раніше, у Львівській області сталася потрійна ДТП. Внаслідок аварії один водій легковика помер, а двоє отримали тілесні ушкодження.