Пішохода збило авто, а на зустрічній переїхало інше: жахлива ДТП на Львівщині (фото)

Шансів вижити у нього не було

Страшна дорожньо-транспортна пригода сталася 29 жовтня близько 22:30 на автодорозі "Тернопіль-Львів-Рава-Руська". Поблизу села Смереків Львівського району збили пішохода.

Внаслідок наїзду двох автомобілів загинув чоловік. Про це повідомляє поліція Львівщини.

За попередньою інформацією, водій Mercedes-Benz, 58-річний житель Шептицького району, скоїв наїзд на 46-річного пішохода з одного з сіл Львівського району. Після цього постраждалого відкинуло на зустрічну смугу, де на нього здійснив наїзд автомобіль Citroen C4 під керуванням 36-річного жителя Львівського району.

Від отриманих у результаті ДТП травм пішохід загинув на місці події. Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Воно може каратися позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами.

Правоохоронці з'ясовують всі обставини цієї трагічної події та встановлюють особу загиблого пішохода.

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