Українець загинув під час роботи на евакуаторі у Німеччині

Винуватець ДТП втік з місця події

У Німеччині сталася ДТП з летальними наслідками. Трагічний випадок зафіксувала поліція країни на автомагістралі A2 поблизу Магдебурзького перехрестя у федеральній землі Саксонія-Ангальт, що у центральній частині країни.

За інформацією німецького видання Bild, 38-річний громадянин України працював на місці попередньої аварії. Чоловік займався завантаженням пошкодженого транспортного засобу на евакуатор. Під час виконання робіт його збив автомобіль, який проїжджав повз.

Інцидент трапився рано вранці у суботу, 2 листопада. За даними поліції, потерпілий перебував біля водійських дверей автомобіля, коли його відкинуло на узбіччя. Лікарі швидкої допомоги, які прибули на місце події, лише констатували смерть чоловіка.

Водій транспортного засобу, який скоїв наїзд, втік з місця аварії. Правоохоронні органи проводять розслідування для встановлення особи винуватця дорожньо-транспортної пригоди. Наразі його ще не знайшли. Через ДТП рух в обох напрямках на трасі у напрямку Берліна був повністю заблокований. Втім, за певний час проїзд відкрили.

Нагадаємо, що нещодавно у Києві сталася масштабна ДТП за участю маршрутки. Одна з машин виїхала на зустрічну смугу, внаслідок чого сталася масштабна аварія.