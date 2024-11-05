Что стало причиной ужасной аварии на Теремках в Киеве, в которой погиб военный

В результате ДТП 1 человек погиб, еще 4 в тяжелом состоянии

Правоохранители назвали причину масштабной аварии, произошедшей вчера в Голосеевском районе столицы. Водитель автобуса Mercedes-Benz не нарушил скоростной режим и вызвал смертельное ДТП.

По данным полиции, 38-летний водитель двигался по улице Академика Заболотного и не учел дорожную ситуацию. Из-за высокой скорости он потерял контроль над транспортным средством и протаранил два автомобиля — Niva и Mitsubishi, которые остановились из-за технической неисправности одного из них. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

В результате столкновения погиб 43-летний военнослужащий. Кроме того, тяжелые травмы получили еще три защитника и сам виновник аварии. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице.

Правоохранители задержали водителя автобуса на месте происшествия. Медицинское обследование показало, что он был трезв. Следователи провели все необходимые экспертизы и объявили мужчине подозрение.

За нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека, водителю грозит до восьми лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Уголовное производство открыто по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, а виновник находится под стражей.

Напомним, страшное ДТП произошло в Германии. Украинец, работавший эвакуаторщиком, погиб от столкновения с авто.