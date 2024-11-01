У Києві сталася масштабна ДТП за участю маршрутки (фото та відео)

Попередньо, причиною аварії став виїзд однієї з авто на зустрічку

У п’ятницю, 1 листопада, у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів та маршрутного таксі. Інцидент стався на Харківському шосе.

Кількість постраждалих наразі невідома. Про це повідомляє Поліція Києва у своєму офіційному Telegram-каналі.

Зазначається, що за попередньою інформацією одна з машин виїхала на зустрічну смугу, внаслідок чого сталася масштабна аварія.

"Кількість постраждалих уточнюється, попередньо відомо, що тілесні ушкодження отримали водій маршрутки та легковика", – йдеться у публікації.

За інформацією "Київ ІНФО", у салоні одного з автомобілів перебувають люди, яких затиснуло викрученим металом.

Нагадаємо, страшна ДТП сталася 29 жовтня на автодорозі "Тернопіль-Львів-Рава-Руська". Пішохода збило авто, а на зустрічній смузі переїхало інше. Від одержаних травм чоловік загинув на місці.

Цього ж дня на Закарпатті мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок зіткнення водій та пасажир мікроавтобуса загинули на місці ДТП. Також до лікарні доставили пасажирку вантажного автомобіля.