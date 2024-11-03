На Чернігівщині водій "під кайфом" на смерть збив дитину (фото)
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Підозрюваному загрожує до 10 років тюрми
На Чернігівщині сталась смертельна ДТП, внаслідок якої загинув підліток. Водій авто у стані наркотичного сп'яніння зіштовхнувся з мотоциклістом.
Як повідомляє поліція Чернігівської області, інцидент стався поблизу села Іркліїв Золотоніського району 1 листопада ввечері.
Відомо, що внаслідок аварії загинув 15-річний хлопець, який був за кермом мотоцикла.
"Аварія сталася близько 18:00 години. Попередньо поліцейські встановили, що 24-річний кермувальник автомобіля Ford Transit, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, виконуючи обгін, не обрав безпечної швидкості руху та скоїв зіткнення з мотоциклом Mustang Fortuna", — йдеться у повідомленні.
Від отриманих травм 15-річний підліток загинув на місці. Наразі правопорушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.
Нагадаємо, що на Львівщині внаслідок ДТП, де зіштовхнулось три машини, загинув один з водіїв.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у Ніжині сталася серйозна ДТП, адже легковик не пропустив "швидку".