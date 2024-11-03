На Чернігівщині водій "під кайфом" на смерть збив дитину (фото)

Підозрюваному загрожує до 10 років тюрми

На Чернігівщині сталась смертельна ДТП, внаслідок якої загинув підліток. Водій авто у стані наркотичного сп'яніння зіштовхнувся з мотоциклістом.

Як повідомляє поліція Чернігівської області, інцидент стався поблизу села Іркліїв Золотоніського району 1 листопада ввечері.

Відомо, що внаслідок аварії загинув 15-річний хлопець, який був за кермом мотоцикла.

"Аварія сталася близько 18:00 години. Попередньо поліцейські встановили, що 24-річний кермувальник автомобіля Ford Transit, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, виконуючи обгін, не обрав безпечної швидкості руху та скоїв зіткнення з мотоциклом Mustang Fortuna", — йдеться у повідомленні.

Від отриманих травм 15-річний підліток загинув на місці. Наразі правопорушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Нагадаємо, що на Львівщині внаслідок ДТП, де зіштовхнулось три машини, загинув один з водіїв.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Ніжині сталася серйозна ДТП, адже легковик не пропустив "швидку".