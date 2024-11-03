В Черниговской области водитель "под кайфом" насмерть сбил ребенка (фото)

Подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы

На Черниговщине произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб подросток. Водитель авто в состоянии наркотического опьянения столкнулся с мотоциклистом.

Как сообщает полиция Черниговской области, инцидент произошел вблизи села Ирклиев Золотоношского района 1 ноября вечером.

Известно, что в результате аварии погиб 15-летний парень, находившийся за рулем мотоцикла.

"Авария произошла около 18:00. Предварительно полицейские установили, что 24-летний водитель автомобиля Ford Transit, находясь в состоянии наркотического опьянения, выполняя обгон, не выбрал безопасной скорости движения и совершил столкновение с мотоциклом Mustang Fortuna", — говорится в сообщении.

От полученных травм 15-летний ребенок погиб на месте. В настоящее время правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Напомним, что во Львовской области в результате ДТП, где столкнулись три машины, погиб один из водителей.

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