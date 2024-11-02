Три авто зіштовхнулись на Львівщині. Один водій загинув, двоє - постраждали (фото)

Винуватцю загрожує до трьох років тюрми

На Львівщині затримали водія-учасника смертельної ДТП, під час якої зіштовхнулось три автівки. Внаслідок аварії один водій помер, а двоє — отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомляє поліція Львівської області. Зазначається, що інцидент стався ввечері 1 листопада у селі Ременів Львівського району.

"Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Audi A4, 22-річний мешканець одного з сіл Львівського району, здійснюючи маневр обгону, скоїв зіткнення з автомобілями Seat Leon, який рухався в зустрічному напрямку під керуванням 25-річного жителя міста Сколе та Chevrolet Lacetti, за кермом якого перебував мешканець селища Добротвір віком 45 років", — йдеться у повідомленні.

На місці ДТП від отриманих травм помер водій Seat, а водії Audi та Chevrolet травмувалися. Поліція затримала водія Audi, який спричинив смертельну ДТП.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Фігуранту загрожує ув'язнення від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.

Нагадаємо, що у Києві 1 листопада також сталась ДТП за участю маршрутки та трьох автомобілів.

Раніше "Телеграф" писав, що на Львівщині внаслідок аварії пішохода збило авто, а на зустрічній переїхало інше.