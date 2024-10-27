У ДТП на Волині загинуло немовля, подробиці (фото)

6-місячна дитина загинула

На Волині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, у якій загинуло піврічне немовля. Автомобіль Volkswagen злетів з дороги та врізався у дерево поблизу села Яківці Луцького району.

Внаслідок аварії також постраждали двоє пасажирів. Про це повідомляє поліція Волинської області.

За кермом транспортного засобу перебував 33-річний мешканець Рівненської області. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням. Через це машина з'їхала з дороги та зіштовхнулася з деревом.

Окрім загиблої дитини, в автомобілі перебували ще двоє пасажирів – 9-річна дитина та 28-річна особа, які отримали травми різного ступеня тяжкості. Усі учасники ДТП є жителями Рівненської області.

Правоохоронці встановили, що водій був тверезим. За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Довідка. Стаття 286 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Частина 2 цієї статті застосовується у випадках, коли порушення спричинило смерть потерпілого.

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